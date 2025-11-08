В США умер один из первооткрывателей структуры ДНК

Американский ученый Джеймс Уотсон, который выступил одним из первооткрывателей структуры ДНК, скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на его сына Дункана.

«Роль доктора Уотсона в расшифровке ДНК, генетического кода жизни, могла бы сделать его одним из самых выдающихся ученых двадцатого века», — говорится в материале.

По данным издания, биолог умер в хосписе, куда он был переведен из больницы после прохождения полного курса лечения от неизвестной инфекции.

Джеймс Дьюи Уотсон вошел в историю как исследователь молекулярной структуры нуклеиновых кислот и их значения для передачи информации в живых системах. За это он был награжден Нобелевской премией по физиологии и медицине в 1962 году.

В октябре возрасте 92 лет ушел из жизни британский биолог Джон Гердон, пионер в области клонирования и лауреат Нобелевской премии по медицине 2012 года.

В 1962 году он успешно клонировал лягушку, пересадив генетический материал из ее клетки в лишенное ядра яйцо. Три десятилетия спустя исследователи из Эдинбургского университета, опираясь на методы Гердона, смогли клонировать овцу Долли, ставшую первым клонированным млекопитающим из взрослой клетки.

Ранее в США умер биолог Дэвид Балтимор, сделавший важное открытие в генетике.