Автор метода клонирования овечки Долли умер в 92 года

Биолог Джон Гердон, по методу которого клонировали овечку Долли, умер в 92 года
Wu Wei/Xinhua/Global Look Press

В возрасте 92 лет ушел из жизни британский биолог Джон Гердон, пионер в области клонирования и лауреат Нобелевской премии по медицине 2012 года. Об этом сообщила газета Daily Star.

Гердон вошел в историю в 1962 году, когда успешно клонировал лягушку, пересадив генетический материал из ее клетки в лишенное ядра яйцо. Этот эксперимент заложил основу для дальнейших исследований в этой области. Три десятилетия спустя исследователи из Эдинбургского университета, опираясь на методы Гердона, смогли клонировать овцу Долли, ставшую первым клонированным млекопитающим из взрослой клетки.

«Профессор биологии, чьи новаторские исследования привели к созданию овечки Долли, скончался в возрасте 92 лет,» - отмечает Daily Star.

Детали о месте и причинах смерти ученого не приводятся.

Помимо Нобелевской премии, Гердон был удостоен множества других престижных наград, включая премию Пауля Эрлиха и Людвига Дармштедтера, Королевскую медаль, Международную премию по биологии, премию Вольфа, а также премии Розенстила и Альберта Ласкера. В 1995 году он был посвящен в рыцари за вклад в науку.

Ранее генетик рассказала, как советские ученые клонировали мышь задолго до овечки Долли.

