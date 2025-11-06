На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Магнитная буря на Земле на время утихла

ТАСС: магнитная буря на Земле на время утихла
true
true
true
close
Shutterstock

Магнитная буря, которую вызвал приход к Земле облака плазмы, в настоящее время утихла. Об этом рассказали ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Уточняется, что уже несколько часов степень возмущенности магнитного поля (мощность) Земли, которая измеряется по шкале из пяти уровней, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо», находится на отметке «штиль».

При этом мощность магнитной бури в четверг достигала уровня G3.

Незадолго до этого врач-невролог Анастасия Артемова сообщила, что прогнозируемая на 7 ноября основная фаза сильнейших магнитных бурь, начавшихся на Земле, может отразиться на самочувствии метеозависимых людей. В первую очередь это касается пациентов с хроническими заболеваниями.

По словам специалиста, на сегодняшний день не доказана точная связь между магнитными бурями и здоровьем людей, однако, как правило, подобные явления все-таки оказывают влияние на отдельные группы пациентов. В частности, при сердечно-сосудистых заболеваниях могут наблюдаться такие симптомы, как нарушение ритма сердца и учащенное сердцебиение, артериальное давление может подскочить.

Ранее на Солнце произошла вторая за сутки мощная вспышка.

