Донное траление возвращает в воду тысячи тонн ртути в год

NS: донное траление выводит из шельфов в океан тысячи тонн ртути в год

Донное траление выводит из шельфов в мировой океан тысячи тонн ртути в год. К такому выводу пришла группа китайских ученых, опубликовавшая свою статью в журнале Nature Sustainability.

Донное траление — это метод рыболовства, при котором утяжеленные сети волочат по морскому и океаническому дну. Экологи предупреждают, что в результате использования такого метода разрушаются донные экосистемы.

За год в шельфах аккумулируется около 1290 тонн ртути, таким образом, они очищают воды мирового океана, выводя этот жидкий металл из природного оборота. Однако при добыче рыбы методом донного траления собранная в поверхностных отложениях шельфов ртуть начинает возвращаться в воды мирового океана. При этом объем этого вещества, возвращающегося в воду за год, почти в четыре с половиной раза выше, чем аккумулируемый шельфами за год — обратно в воду может уходить до 5600 тонн ртути.

Ученые напомнили, что загрязнение морской воды ртутью уже приводило к массовым отравлениям зараженной метилртутью рыбой в Японии, что получило известность как Минаматская катастрофа.

До этого президент США Дональд Трамп пообещал снять запрет Байдена на нефтегазовые разработки на шельфе США, введенный по экологическим соображениям.

Ранее ученые нашли гигантские подводные водопады вокруг Антарктиды.