Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли гигантские подводные водопады вокруг Антарктиды

CEE: огромные массы плотной воды падают с шельфа Антарктиды на большие глубины
close
Пресс-служба Альфа-Банка

Австралийские ученые из Университета Тасмании при участии британских коллег обнаружили гигантские подводные водопады, окружающие Антарктиду. Открытие сделали с помощью спутников. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Команда использовала данные орбитальных наблюдений аппаратов CryoSat-2 и Sentinel-3A. Они показали, что в некоторых местах массы плотной воды падают с антарктического шельфа на глубину до нескольких километров. В местах этих каскадов уровень моря понижается на несколько сантиметров.

По словам исследователей, подводные водопады формируются при замерзании морского льда, при котором соль выделяется в воду, увеличивая ее плотность. Эти потоки движутся вниз по континентальному склону, перенося кислород, питательные вещества и поглощенный углерод на глубину.

Ученые отметили, что эта циркуляция влияет на глобальный климат, поэтому космический мониторинг позволит улучшить климатические модели и разработать стратегии адаптации к меняющейся среде.

Ранее исследователи узнали последствия замедления мощнейшего океанического течения Земли в Антарктиде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами