На Земле вновь началась магнитная буря

На Земле началась слабая магнитная буря класса G1. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, причиной возмущений стали недавние солнечные вспышки. После полуночи интенсивность магнитной активности достигала уровня средней (класс G2), однако к утру буря ослабла до слабой — уровня G1.

Леус уточнил, что геомагнитные возмущения сохранятся в течение всего четверга. При этом ожидаются кратковременные периоды бурь слабой и средней силы. Наибольшая активность, по прогнозам специалиста, придется на пятницу, 7 ноября, когда к Земле подойдут выбросы солнечной плазмы. В этот день возможны магнитные бури сильного (G3) и даже очень сильного уровня (G4).

Синоптик отметил, что спад геомагнитных возмущений ожидается в ночь на субботу, а к воскресенью магнитное поле Земли должно вернуться в норму.

4 ноября сообщалось, что на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности — M3.5. По данным специалистов, она продолжалась около 25 минут.

Ранее была раскрыта причина древних аномалий магнитного поля Земли.