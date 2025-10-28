На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Космонавты экипажа МКС-73 вышли в открытый космос

Российские космонавты Рыжиков и Зубрицкий вышли в открытый космос
true
true
true
close
«Роскосмос»

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий приступили ко второй за октябрь внекорабельной деятельности. Они открыли выходной люк модуля «Поиск» российского сегмента МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции, трансляция ведется на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Предполагается, что по времени они будут находиться в открытом космосе 6 часов 28 минут.

В открытом космосе космонавты должны установить импульсный плазменный инжектор (ИПИ-500) на модуле «Наука» для изучения с МКС влияния спутников на ионосферу Земли. Они заменят кассету в аппаратуре для выращивания полупроводников, а также очистят иллюминатор. Кроме того, Рыжиков и Зубрицкий перенесут внешний пульт управления EMMI дистанционным манипулятором ERA.

Этот выход в открытый космос для Рыжикова станет третьим в карьере, а для Зубрицкого — вторым.

Предыдущий выход космонавтов состоялся 16 октября. Тогда они пробыли в открытом космосе 6 часов 11 минут.

Ранее Зубрицкий стал самым молодым космонавтом, вышедшим в космос.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами