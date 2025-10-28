Космонавты экипажа МКС-73 вышли в открытый космос

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий приступили ко второй за октябрь внекорабельной деятельности. Они открыли выходной люк модуля «Поиск» российского сегмента МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции, трансляция ведется на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Предполагается, что по времени они будут находиться в открытом космосе 6 часов 28 минут.

В открытом космосе космонавты должны установить импульсный плазменный инжектор (ИПИ-500) на модуле «Наука» для изучения с МКС влияния спутников на ионосферу Земли. Они заменят кассету в аппаратуре для выращивания полупроводников, а также очистят иллюминатор. Кроме того, Рыжиков и Зубрицкий перенесут внешний пульт управления EMMI дистанционным манипулятором ERA.

Этот выход в открытый космос для Рыжикова станет третьим в карьере, а для Зубрицкого — вторым.

Предыдущий выход космонавтов состоялся 16 октября. Тогда они пробыли в открытом космосе 6 часов 11 минут.

Ранее Зубрицкий стал самым молодым космонавтом, вышедшим в космос.