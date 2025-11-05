Ученые спрогнозировали высокую вспышечную активность на Солнце

Вспышечная активность на Солнце будет варьироваться от высокой до очень высокой в среду. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, передает ТАСС.

«Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — слабо возмущенная. Вспышечная активность — в диапазоне от высокой до очень высокой с ограниченными рисками для Земли», — говорится в сообщении.

В ночь на 5 ноября произошла вспышка класса X1.1, достигшая максимума в 01:01 мск. Кроме того, утром в среду на Солнце зафиксировали три вспышки меньшей мощности — класса С.

4 ноября агентство Associated Press сообщило, что американские ученые зарегистрировали ярчайшую за время наблюдений вспышку от черной дыры, свет которой сравним с 10 трлн солнц. Вероятно, это произошло из-за того, что крупная звезда приблизилась слишком близко к черной дыре и распалась на части.

Ранее в ИКИ РАН рассказали, что вспышки на Солнце могли разогнать загадочный объект, который летит к Земле.