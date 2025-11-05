На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американский физик прокомментировал версию об инопланетном происхождении 3I/ATLAS

Физик-теоретик Каку объяснил интерес к межзвездному объекту 3I/ATLAS
IMAGO/Chantal Anders/Global Look Press

Американский физик-теоретик Митио Каку высказал мнение о загадочном межзвездном объекте 3I/ATLAS, вызвавшем споры среди ученых и исследователей относительно его инопланетного происхождения. Фрагмент интервью телеканалу Newsmax он опубликовал на своей странице в соцсети X.

3I/ATLAS — третий подтвержденный объект, обнаруженный при входе в Солнечную систему из межзвездного пространства.

По словам физика-теоретика, большинство ученых считают, что 3I/ATLAS — это еще один межзвездный объект, подобный тем, что иногда пролетают через нашу Солнечную систему. Однако небольшая, но все более активная группа исследователей считает, что объект может быть искусственным или управляться неким высокоразвитым разумом.

«Если он получит дополнительную энергию, проходя вокруг Солнца, это выйдет за рамки обычного закона сохранения энергии. Это однозначно означает, что им управляет некий разум», — сказал он.

Спустя несколько дней Каку сообщил в X, что после его интервью в интернете увеличилось количество фейковых видеороликов с использованием искусственного интеллекта, которые «от его лица вводят общественность в заблуждение, используя безумные ложные заявления».

Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Он представляет собой древнюю комету с комой диаметром около 24 км и возрастом свыше 7,5 млрд лет.

Согласно расчетам астрофизика из Гарварда Ави Леба, 19 декабря 2025 года этот объект приблизится к Земле на минимальное расстояние — около 267 млн км. Тогда, считает он, станет яснее, имеет ли объект искусственную природу. Леб допускает, что движение 3I/ATLAS могло быть рассчитано внеземным разумом.

Ранее ученый нашел доказательства «инопланетной ДНК» у людей.

