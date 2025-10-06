На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученый нашел доказательства «инопланетной ДНК» у людей

Доктор Макс Ремпель нашел доказательства «инопланетной ДНК» у людей
true
true
true
close
romakhan3595/Shutterstock/FOTODOM

Ученый нашел доказательства «инопланетной ДНК» у людей, пишет Daily Mail.

Новое исследование, опубликованное доктором Максом Ремпелем, основателем и генеральным директором Исследовательского фонда ДНК-резонанса, утверждает, что в человеческой ДНК могут присутствовать фрагменты генов, не относящиеся к родителям, которые, по его мнению, могли быть «вставлены» инопланетянами.

В ходе анализа 581 семейного генома из проекта «1000 геномов» Ремпель обнаружил «большие последовательности» ДНК в 11 семьях, которые не совпадали ни с одним из родителей. Среди них — кластер из 348 генетических вариантов, часть из которых встречается у детей, родившихся до 1990 года, что исключает современные технологии редактирования генов.

Ремпель подчеркнул, что выводы пока являются предварительными и требуют более тщательного анализа с использованием полногеномного секвенирования или технологий нового поколения, которые способны выявить редкие генетические вариации с высокой точностью.

Исследование также включало анализ данных от людей, идентифицирующих себя как «похищенные инопланетянами». В некоторых семьях наблюдались цепочки маркеров, не связанные с родителями, что, по мнению Ремпеля, может указывать на «инопланетные вставки».

Ученый допускает, что если такие вставки будут подтверждены, это позволит идентифицировать людей с «чужеродной» ДНК и открыть потенциально новые способности, такие как телепатия, вызванная генетической модификацией. Он также призвал к высокой осторожности, отмечая, что многие публичные базы данных содержат устаревшие данные из культивируемых клеток, что может приводить к артефактам.

Работа Ремпеля вызывает споры. Скептики, включая исследователей НЛО, указывают на небольшой размер выборки и трудности в проверке заявлений о похищениях инопланетянами. Они предупреждают, что наблюдаемые аномалии могут иметь земные биологические объяснения или быть результатом технических ошибок.

Тем не менее, Ремпель настаивает на научном интересе к теме и выражает готовность к сотрудничеству с семьями для проведения более качественного генетического анализа. Он подчеркивает, что исследование поднимает этические вопросы: если инопланетная ДНК будет идентифицирована, как следует защищать права таких людей.

Эксперт отмечает, что результаты пока не прошли экспертную оценку и требуют подтверждения. Однако, если теория подтвердится, это может стать сенсацией, сопоставимой с открытием внеземной жизни.

«Если это будет доказано, человечество столкнется с революционными изменениями в понимании своей генетики и возможного влияния внеземных сил на человеческую эволюцию», — заявил мужчина.

Ранее астрофизик-блогер допустил, что влетевший в Солнечную систему объект 3I/ATLAS принадлежит пришельцам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами