Ученый нашел доказательства «инопланетной ДНК» у людей, пишет Daily Mail.

Новое исследование, опубликованное доктором Максом Ремпелем, основателем и генеральным директором Исследовательского фонда ДНК-резонанса, утверждает, что в человеческой ДНК могут присутствовать фрагменты генов, не относящиеся к родителям, которые, по его мнению, могли быть «вставлены» инопланетянами.

В ходе анализа 581 семейного генома из проекта «1000 геномов» Ремпель обнаружил «большие последовательности» ДНК в 11 семьях, которые не совпадали ни с одним из родителей. Среди них — кластер из 348 генетических вариантов, часть из которых встречается у детей, родившихся до 1990 года, что исключает современные технологии редактирования генов.

Ремпель подчеркнул, что выводы пока являются предварительными и требуют более тщательного анализа с использованием полногеномного секвенирования или технологий нового поколения, которые способны выявить редкие генетические вариации с высокой точностью.

Исследование также включало анализ данных от людей, идентифицирующих себя как «похищенные инопланетянами». В некоторых семьях наблюдались цепочки маркеров, не связанные с родителями, что, по мнению Ремпеля, может указывать на «инопланетные вставки».

Ученый допускает, что если такие вставки будут подтверждены, это позволит идентифицировать людей с «чужеродной» ДНК и открыть потенциально новые способности, такие как телепатия, вызванная генетической модификацией. Он также призвал к высокой осторожности, отмечая, что многие публичные базы данных содержат устаревшие данные из культивируемых клеток, что может приводить к артефактам.

Работа Ремпеля вызывает споры. Скептики, включая исследователей НЛО, указывают на небольшой размер выборки и трудности в проверке заявлений о похищениях инопланетянами. Они предупреждают, что наблюдаемые аномалии могут иметь земные биологические объяснения или быть результатом технических ошибок.

Тем не менее, Ремпель настаивает на научном интересе к теме и выражает готовность к сотрудничеству с семьями для проведения более качественного генетического анализа. Он подчеркивает, что исследование поднимает этические вопросы: если инопланетная ДНК будет идентифицирована, как следует защищать права таких людей.

Эксперт отмечает, что результаты пока не прошли экспертную оценку и требуют подтверждения. Однако, если теория подтвердится, это может стать сенсацией, сопоставимой с открытием внеземной жизни.

«Если это будет доказано, человечество столкнется с революционными изменениями в понимании своей генетики и возможного влияния внеземных сил на человеческую эволюцию», — заявил мужчина.

Ранее астрофизик-блогер допустил, что влетевший в Солнечную систему объект 3I/ATLAS принадлежит пришельцам.