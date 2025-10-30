На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гарвардский астрофизик увидел «разумный замысел» в траектории кометы 3I/ATLAS

Астрофизик Леб допустил, что кометой 3I/ATLAS управляют извне
NASA

Межзвездный объект 3I/ATLAS, пролетавший через Солнечную систему, выбрал необычную траекторию для выполнения маневра Оберта. Об этом сообщил астрофизик из Гарварда Ави Леб в своем блоге.

Ученый отметил, что наблюдать объект с Земли в данный момент невозможно, что, по его словам, ставит вопрос о возможном искусственном происхождении траектории. Леб предположил, что движение 3I/ATLAS могло быть рассчитано внеземным разумом.

По оценке астрофизика, объект уже преодолел половину пути по Солнечной системе. При этом его новая траектория усиливает сомнения в том, что он имеет природное происхождение. Леб добавил, что не исключает, что 3I/ATLAS может быть своего рода «троянским конем» — внешне напоминающим обычную комету, но потенциально представляющим угрозу.

Согласно расчетам, 19 декабря 2025 года 3I/ATLAS приблизится к Земле на минимальное расстояние — около 267 млн км. Тогда, как полагает ученый, станет яснее, имеет ли объект искусственную природу. В шутку он добавил, что «возможно, 3I/ATLAS пришлет человечеству мини-зонды в качестве рождественских подарков».

Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Леб объяснял, что он представляет собой древнюю комету с комой диаметром около 24 км и возрастом свыше 7,5 млрд лет — на три миллиарда старше Солнца. Ученый также отмечал «аномальное изменение цвета» и собственное свечение 3I/ATLAS, что, по его словам, может указывать на наличие источника энергии неясного происхождения.

Ранее стало известно, когда яркая комета Lemmon максимально приблизится к Земле.

