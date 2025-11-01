проект

Россиян предупредили об опасности алкогольных конфет

Нарколог Исаев: увлечение ликерными конфетами повышает риски развития алкоголизма

GIOIA PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

Ликерные конфеты сами по себе не могут вызвать зависимости, однако их частое употребление может облегчить переход к реальному употреблению алкоголя и повышает риски развития зависимости, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Что касается формирования зависимости у здорового человека при употреблении десертов с алкоголем – этого не произойдет. Концентрация этанола слишком мала, чтобы оказывать воздействие на систему вознаграждения мозга. Но при систематическом употреблении «взрослых сладостей» может формироваться привычка к вкусу алкоголя, что снижает чувствительность к его вкусовым маркерам и может облегчить переход к реальному употреблению», – отметил доктор.

По его словам, как правило, в таких десертах доза спирта в одной порции настолько мала, что не оказывает значимого физиологического эффекта. Для того чтобы почувствовать опьянение, человеку пришлось бы съесть десятки, а то и сотни таких конфет – что практически невозможно.

«Тем не менее полностью безвредными такие продукты назвать нельзя. Во-первых, алкоголь, даже в микродозах, не рекомендуется детям, беременным женщинам, людям с заболеваниями печени или желудочно-кишечного тракта, а также тем, кто принимает психоактивные препараты или проходит лечение зависимости. Во-вторых, для людей, находящихся в ремиссии алкогольной зависимости, сладости с алкоголем могут представлять психологическую опасность. Даже небольшой вкус или запах спирта способен спровоцировать срыв. Таким образом, эпизодическое употребление десертов с алкоголем не опасно для большинства людей, но в группе риска – дети, беременные, пациенты с зависимостью и люди в ремиссии», – рассказал врач.

Ранее россиян предупредили, что приводит к развитию порока сердца.

