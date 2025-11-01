Захарова назвала три направления для научного туризма в РФ

Санкт-Петербург, Самара и Клин обладают уникальными объектами, которые заинтересуют иностранцев, приезжающих в Россию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии международного научно-туристического форума «Открой АТОМ». Ее слова передает ТАСС.

«Обязательно посетить Петербург именно с точки зрения инженерной мысли, сочетания художественных образов и научных достижений. Нужно видеть и показывать разведение мостов. Где вы еще в мире это увидите»? – отметила дипломат.

По словам Захаровой, Санкт-Петербург — это не только «музей под открытым небом», но также музей науки, техники и изобразительного искусства.

«Второй <...> город Самара, бункер Сталина. <...> Этот город был предназначен для эвакуации столицы. Туда был уже перевезен дипломатический корпус нашей страны. И там должна была быть, условно говоря, ставка. Там должен был быть главнокомандующий, ведомства. Но дипкорпус-то переехал, а Сталин не переехал, остался в Москве», — поделилась Захарова.

Представитель МИД уточнила, что иностранцев в Москве, как правило, поражает метро. Метрополитен состоит из горизонтальны шахт, тогда как бункер Сталина – это вертикальная шахта, которая пронизана горизонтальными шахтами, отметила дипломат. В то же время один из этажей бункера полностью воспроизводит одну из станций московского метро, сообщила Захарова. Она назвала это сооружение «удивительным музеем».

Третьим интересным направлением для научного туризма, по мнению дипломата, является Клин.

«Город <...> старинный, но там есть фантастическое производство наше, называется «Елочка». Там десятилетиями, наверное, уже и столетиями, <...> производили елочную игрушку. И все наши самые известные елочные игрушки, и шарики, и звездочки, и гирляндочки, они производились там», — объяснила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что в Клину в настоящее время работает музей елочных игрушек. При этом там не только выставляются экспонаты, но и действует производство новогодних украшений.

Также в рамках мероприятия Захарова рассказала о реакции Запада на испытания ракеты «Буревестник». По мнению дипломата, представители стран коллективного Запада испытывают «легкую степень радости, переходящую в восторг» после демонстрации Россией потенциала военно-промышленного комплекса.

Ранее Захарова заявила об отказе РФ унижаться ради возвращения в мировой спорт.