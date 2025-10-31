В МИД РФ заявили об отказе унижаться ради возвращения в мировой спорт

Представитель МИД РФ Захарова о допуске спортсменов на ОИ: мы не должны ломаться

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не пойдет на унизительные условия для возвращения спортсменов на международную арену, передает «Матч ТВ».

«Мы не будем припадать к ноге и целовать ботинки только потому, что нам грозят отлучением от извращенного мира. Будем требовать уважения к себе. Мы не должны ломаться», — заявила Захарова.

На текущий момент квалификацию на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе прошли только три российских спортсмена: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также альпинист Никита Филиппов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее Вячеслав Фетисов назвал предательством показ Олимпийских игр в России.