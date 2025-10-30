Китай запустит пилотируемый корабль к орбитальной станции

Китай 31 октября запустит к национальной орбитальной станции пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-21». Пуск пройдет с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Уточняется, что пилотируемый в космический полет отправятся китайские тайконавты Чжан Лу, У Фэй и Чжан Хунчжан. На станцию их доставят при помощи ракеты-носителя CZ-2-F («Чанчжэн-2-эф»).

Орбитальная станция КНР работает на высоте около 400 км, там могут работать три человека с возможностью кратковременного пребывания до шести тайконавтов во время смены экипажей.

В конце сентября Китай успешно вывел на орбиту спутник Fengyun-3H для метеорологических наблюдений.

До этого сообщалось, что китайская компания Galactic Energy в 2028 году представит первую в мире электромагнитную систему для запуска ракет в космос. Уточняется, что установка будет функционировать по принципу маглева, со сверхпроводящими магнитами, позволяющими носителю разогнаться до сверхзвуковой скорости еще до запуска его двигателя. Система, как известно, будет не шумной, а также позволит сэкономить на ракетном топливе.

Ранее китайская ракета вывела на орбиту спутник связи.