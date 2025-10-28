Россиянам рассказали, что стоит учесть при переводе ребенка на домашнее обучение

ПНИПУ: домашнее обучение не стоит использовать как «спасение» от школы

По данным исследования МГПУ, сегодня более 174 тысяч российских школьников обучаются дома. Ученые Пермского Политеха рассказали, в каком возрасте переход на домашний формат обучения может быть оправдан и почему не стоит использовать его при любых трудностях с социализацией. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Домашнее образование — это форма обучения, при которой ребенок осваивает школьную программу самостоятельно или с помощью родителей, репетиторов и онлайн-платформ, оставаясь прикреплённым к аккредитованному учебному заведению для прохождения аттестаций и получения документа об окончании школы.

По словам доцента кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидата психологических наук Елены Расторгуевой, существует две категории детей, для которых обучение дома может быть эффективным:

«С одной стороны, это дети с трудностями в усвоении материала, которым нужен индивидуальный темп, или с проблемами во взаимоотношениях с учителями и одноклассниками. С другой — одаренные и высокомотивированные ученики, которым скучно из-за медленного темпа и формальностей. Для них домашнее обучение — возможность двигаться быстрее, углубляться в предметы, развивать таланты».

Однако, как подчеркнул старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов, решение о переводе ребенка не должно приниматься родителями единолично:

«Такое решение необходимо обсуждать коллегиально — с участием педагогов, психологов и врачей. Не существует универсального психологического портрета, идеально подходящего для такого формата».

Наименьший психологический риск, по мнению экспертов, представляет переход в старшем школьном возрасте.

«К этому времени подросток уже имеет опыт взаимодействия с коллективом. В младших классах перевод на семейное обучение крайне нежелателен — именно тогда формируются эмоциональный интеллект и коммуникативные навыки. Их нельзя заменить никакими знаниями или искусственным интеллектом», — объяснила Расторгуева.

Многие родители задумываются о домашнем обучении, если ребенок сталкивается с буллингом или конфликтами в школе.

«Важно отличать систематическую травлю — повторяющиеся нападения при попустительстве взрослых — от обычных конфликтов, которые являются естественной частью социализации. Домашнее обучение может быть временным выходом при тяжелой травле, но не должно превращаться в способ «сбежать» от трудностей», — подчеркнул Валерий Литвинов.

Изоляция от стрессовых ситуаций мешает формировать устойчивость и навыки решения проблем. Взрослым важно не ограждать ребенка от любых трудностей, а помогать ему осваивать способы конструктивного взаимодействия. Дети, обучавшиеся дома с раннего возраста, по наблюдениям психологов, часто сохраняют зависимую позицию.

Чтобы подготовить ребенка ко взрослой жизни, важно не только обучать, но и социализировать. Эксперты советуют включать в его жизнь очные секции, совместные проекты и общественные инициативы.

