Назван простой и эффективный способ восстановиться после умственного переутомления

APB: расслабляющая музыка помогает мозгу восстанавливаться после переутомления
true
true
true
close
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Короткий перерыв с любимой мелодией может быть гораздо полезнее, чем кажется. Международная команда ученых выяснила, что прослушивание спокойной музыки действительно помогает снять умственную усталость — и этот эффект можно увидеть прямо в мозговых волнах. Работа опубликована в журнале Applied Psychophysiology and Biofeedback (APB).

Психологи под руководством профессора Цзинь Лю изучили, как музыка влияет на мозг после длительной интеллектуальной нагрузки. В эксперименте приняли участие 30 студентов, которых разделили на две группы.

Сначала все участники выполняли 30-минутный тест Струпа — задачу, требующую высокой концентрации (нужно назвать цвет слова, игнорируя его смысл, например: слово «синий» написано красным). После теста у всех фиксировались признаки умственного истощения.

Затем первая группа слушала 20 минут расслабляющей инструментальной китайской музыки, а вторая — просто сидела в тишине. После перерыва студенты, слушавшие музыку, сообщили о значительно меньшей усталости, чем те, кто отдыхал молча. Но главное — различия проявились на уровне мозговой активности, зафиксированной с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ).

У «музыкальной» группы восстановилась альфа-частота мозга — показатель бодрости и когнитивной эффективности и снизилась мощность медленных волн (дельта, тета, альфа) — признаков сонливости и снижения внимания. У участников, сидевших в тишине, подобных изменений не произошло: их мозг оставался в режиме усталости.

По словам авторов, музыка помогает мозгу переключиться из утомленного состояния в более активное, вероятно, через регуляцию эмоционального фона и восстановление когнитивных процессов.

Ранее ученые назвали «порог счастья», после которого снижается риск хронических заболеваний.

