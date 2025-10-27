В РФ анонсировали выход российских космонавтов в открытый космос

Очередной выход в открытый космос по российской программе с борта Международной космической станции (МКС) запланирован на 28 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

По информации госкорпорации, в настоящее время на МКС завершаются последние приготовления к работам за бортом станции.

«Космонавт Алексей Зубрицкий под контролем наземных специалистов проверяет и настраивает системы скафандра». — сказано в сообщении Роскосмоса.

Предыдущий выход в открытый космос состоялся 16 октября. Космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий установили научное оборудование на внешней поверхности МКС. Продолжительность работы за бортом станции составила 6 часов 11 минут.

25 октября стало известно, что участница шоу «Титаны» на ТНТ, мастер спорта по полиатлону и рафтингу Анна Кикина попала в состав 74-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию. Кикина успешно прошла медобследование и получила допуск к полету на корабле «Союз МС-28», который покинет Землю в конце ноября 2025 года. Экипаж должен будет провести более 40 экспериментов и совершить два выхода в открытый космос.

Глава «Роскосмоса» заявил, что сотрудничество с NASA должно быть вне политики.