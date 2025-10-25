На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Участница шоу на ТНТ выйдет в открытый космос

Участница шоу «Титаны» Анна Кикина полетит в космос
Пресс-служба ТНТ

Участница шоу «Титаны» на ТНТ, мастер спорта по полиатлону и рафтингу Анна Кикина попала в состав 74-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ТНТ.

Кикина успешно прошла медобследование и получила допуск к полету на корабле «Союз МС-28», который покинет Землю в конце ноября 2025 года. Экипаж должен будет провести более 40 экспериментов и совершить два выхода в открытый космос.

Кикина является единственной женщиной в отряде космонавтов «Роскосмоса» и в 2022 году уже провела 157 суток на орбите. Она стала первой российской женщиной-космонавтом, отправившейся на МКС в программе с NASA. Кроме того, Кикина является лишь шестой женщиной в истории России, побывавшей в космосе.

В 2025 году Анна Кикина приняла участие во втором сезоне экстремального спортивного шоу «Титаны» на ТНТ. Мастер спорта по полиатлону и рафтингу успешно прошла 11 этапов испытаний и вошла в число сильнейших участников проекта, покинув проект лишь на дополнительном испытании.

Ранее Ирина Роднина назвала самую неприятную проблему спорта в России.

