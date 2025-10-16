Российский космонавт стал самым молодым, вышедшим в открытый космос

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин Зубрицкий стал самым молодым космонавтом, вышедшим в космос
«Роскосмос»

Российский космонавт Алексей Зубрицкий стал самым молодым космонавтом, вышедшим в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Расчетная продолжительность работы в открытом космосе – 5 часов 38 минут», — сообщили в Роскосмосе.

16 октября Зубрицкий выйдет в открытый космос с другим российским космонавтом Сергеем Рыжиковым. Как сообщается, сейчас российскому космонавту Зубрицкому 32 года.

Основная задача выхода в космическое пространство российских космонавтов связана с установкой на Многофункциональном лабораторном модуле (МЛМ) «Наука» аппаратуры «Экран-М» для эксперимента Молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ). Суть эксперимента заключается в «выращивании» в открытом космосе полупроводников.

Кроме того, Рыжиков и Зубрицкий должны будут демонтировать с модуля «Звезда» камеру HRC (высокого разрешения) и оттолкнуть ее в космическое пространство, а также прочистить иллюминатор №1 на модуле «Звезда» и снять с модуля «Поиск» кассету-контейнер.

