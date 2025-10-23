проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Логопед объяснила, почему мальчики чаще заикаются

Логопед Артемова: мальчики чаще заикаются из-за долгого процесса формирования речи

true
true
true
close
Freepik.com

Мальчики в 2–3 раза чаще сталкиваются с заиканием. Это может быть связано с более долгим процессом формирования речи в детстве, рассказала «Газете.Ru» логопед, декан факультета клинической и специальной психологии, профессор кафедры специального (дефектологического) образования МГППУ Ева Артемова.

«Представители мужского пола действительно более подвержены различным негативным воздействиям. Научные исследования показывают, что гендерные различия обусловлены тем, что у девочек речь развивается быстрее, а заикание часто возникает в период активного развития речи. Это происходит от двух до пяти лет, в этот период, когда речь формируется как функция, нервная система ребенка очень уязвима для воздействия разных вредоносных факторов. За счет того, что у девочек этот процесс происходит быстрее по времени, они в меньшей степени подвержены влиянию», — рассказала логопед.

По словам специалиста, заикание считается полиэтиологическим нарушением, то есть существует не одна, а сразу несколько причин, из-за которых оно может возникнуть. Самая распространенная причина — поражение центральной нервной системы.

«Заикание, безусловно, имеет неврологическую основу, оно ассоциировано с нарушениями структуры и функции головного мозга. Одна из последних версий гласит о том, что при заикании наблюдается снижение кровотока в зоне Брока, которая выполняет речедвигательные функции, то есть отвечает за процесс говорения. А поскольку, как мы уже отметили, заикание — это нарушение реализации речи, то и зона Брока играет роль в формировании патологии. Но нарушение кровотока в этой зоне — не единственная причина. Также свою роль вносит внутриутробное поражение центральной нервной системы, например, проблемы с общим мозговым кровообращением», — заметила логопед.

Из-за чего возникает недуг, можно ли вылечить его полностью и как предотвратить развитие заикания у дошкольника — в интервью Артемовой «Газете.Ru».

Ранее россиянам рассказали про новые способы лечения самого опасного рака груди.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами