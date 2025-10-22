Переизбыток информации, травма и поражение мозга. Почему ребенок может начать заикаться

Повреждение мозга, переизбыток информации, психологическая травма — все это может привести к появлению заикания у ребенка. Из-за чего возникает недуг, можно ли вылечить его полностью и как предотвратить развитие заикания у дошкольника — в Международный день заикающихся людей «Газете.Ru» рассказала логопед, декан факультета клинической и специальной психологии, профессор кафедры специального (дефектологического) образования МГППУ Ева Артемова.

— Что такое заикание, как оно появляется у людей?

— Это нарушение коммуникации. То есть у человека есть все возможности для того, чтобы говорить, но сам процесс говорения вызывает у него сильное затруднение из-за наличия судорог речевого аппарата. Начало заикания обычно происходит в возрасте от 2 до 5 лет, когда у детей идет активное развитие речи. У взрослого человека оно возникает довольно редко.

Есть две формы заикания. Логоневроз и невротическое заикание. Логоневроз — это органическая форма заикания, связанная с поражением центральной нервной системы. В отличие от него, невротическое заикание вызвано психологическими травмами и может не сопровождаться патологиями центральной нервной системы.

close Ева Артемова Из личного архива

— Почему у ребенка может проявиться этот недуг?

— Заикание считается полиэтиологическим нарушением, то есть существует не одна, а сразу несколько причин, из-за которых может возникнуть заикание. Самая распространенная причина — поражение центральной нервной системы.

— Что происходит в мозге при заикании?

— Здесь нет конкретного ответа, а есть множество теорий. Заикание, безусловно, имеет неврологическую основу, оно ассоциировано с нарушениями структуры и функции головного мозга. Одна из последних [версий] гласит о том, что при заикании наблюдается снижение кровотока в зоне Брока, которая выполняет речедвигательные функции, то есть отвечает за процесс говорения. А поскольку, как мы уже отметили, заикание — это нарушение реализации речи, то и зона Брока играет роль в формировании патологии. Но нарушение кровотока в этой зоне — не единственная причина. Также свою роль вносит внутриутробное поражение центральной нервной системы, например, проблемы с общим мозговым кровообращением.

Все подобные причины — предрасполагающие. Это факторы, которые способствуют возникновению нарушения речи, но не непосредственно вызывают его. Они могут быть связаны с генетическими особенностями, осложненным течением беременности или родов, неврологическими заболеваниями и другими факторами. Нередко предрасполагающие причины сочетаются между собой, что усиливает их роль. Но без пускового механизма, например, психологической травмы, они не приведут к развитию заикания .

— Получается, утверждение о том, что испуг в детстве может привести к заиканию, — правда?

— Нет, это миф. Если бы действительно обычный испуг вызывал заикание, тогда было бы гораздо больше заикающихся в нашей популяции. Но их не так много: согласно разным исследованиям, заикающихся всего от 1 до 5% в мире. На самом деле испуг играет роль «пускового механизма». Возникновение заикания безусловно связано именно с существенной психологической травмой, например, ребенок в детстве попал в аварию или увидел смерть близкого, то есть испытал сильный стресс, с которым его нервная система не может справиться.

— Связано ли как-то развитие заикания, например, с эпилепсией или с расстройствами аутистического спектра?

— Заикание рассматривается все-таки как отдельное нарушение речевого развития. С РАС оно не связано, но если мы говорим про эпилепсию, то в основе эпилепсии тоже лежит повышенная судорожная активность мозговых структур. Это роднит заикание и эпилепсию, но это не значит, что все заикающиеся страдают эпилепсией или наоборот.

— А леворукость как-то связана с заиканием?

— Да. Существует множество исследований на эту тему. Однако, как мы понимаем, не все леворукие люди заикаются. Леворукость, вероятно, является лишь одним из факторов риска появления заикания.

Дело в том, что у людей с такой мозговой латерализацией (процесс перераспределения психических функций между левым и правым полушариями головного мозга) правое полушарие более активно, чем у правшей. Это делает их нервную систему более чувствительной к различным внешним воздействиям.

Важно отметить, что переучивание леворукого ребенка на правую руку может быть опасным, и вот это как раз может привести к заиканию . Как известно, раньше часто левшей пытались переучивать, однако сейчас такой практики уже нет. Если ребенок сам развивается так, как задумала природа, и активно пользуется левой рукой, то, скорее всего, проблем с речью не возникнет.

— Известно, что и заикание, и левшество, и РАС чаще встречаются именно у мальчиков. Почему?

— Действительно, мальчики в 2–3 раза чаще сталкиваются с заиканием. Представители мужского пола действительно более подвержены различным негативным воздействиям.

Научные исследования показывают, что гендерные различия обусловлены тем, что у девочек речь развивается быстрее, а заикание часто возникает в период активного развития речи. Это происходит от двух до пяти лет, в этот период, когда речь формируется как функция, нервная система ребенка очень уязвима для воздействия разных вредоносных факторов. За счет того, что у девочек этот процесс происходит быстрее по времени, они в меньшей степени подвержены влиянию.

— Почему заикание пропадает, когда человек поет или читает стихи?

— Потому что это другой вид речи. Когда мы с вами декламируем стихи или исполняем песню, мы воспроизводим чужую речь, это заученный текст. Другое дело, когда человек говорит сам, то есть продуцирует речь, заикание проявляется через судороги в речевом аппарате. Еще можем видеть изменения в работе вегетативной нервной системы. Это может выражаться в виде красных пятен на коже, потливости и других симптомов. Все эти проявления накладываются на его собственную речь заикающегося, когда текст чужой и заучен, этого не происходит.

— Сейчас многие родители отмечают, что дети вообще в принципе позже начинают говорить. Может ли это как-то привести к появлению большего числа заикающихся?

— Все же нет. Если ребенок поздно начал говорить, это может быть связано с темповой задержкой речевого развития. Это означает, что нет явных медицинских причин для задержки речи, но есть отставание в речевом развитии. Причины такой задержки часто связаны с социальными факторами. Например, родители могут мало общаться с ребенком дома. Многие родители сейчас дают детям планшеты или телефоны, но это не может заменить ребенку живое общение. А речь ребенка развивается именно в процессе общения со взрослым.

Другая причина — медицинская. Если у ребенка есть повреждения в зоне мозга, отвечающей за речь, это может привести к моторной алалии (отсутствие или значительное нарушение активной речи; слух и умственные способности при этом не нарушены). Без помощи логопеда речь у такого ребенка не сформируется сама по себе. Но, если педагог будет слишком активно стимулировать речевое развитие, у ребенка может появиться заикание из-за избытка информации и перегрузки центральной нервной системы.

— Как лечат заикание?

— В комплекс лечения заикания входят три ключевых компонента: педагогическая, психологическая и медицинская помощь. Эти три элемента в совокупности помогают справиться с проблемой.

Обязательна консультация и сопровождение невролога, поскольку заикание связано с работой центральной нервной системы. Психолог помогает преодолеть речевой негативизм и логофобию, когда человек боится говорить из-за опасения, что его речь будет неплавной и окружающие отреагируют негативно. А у логопеда в арсенале есть разнообразные техники и упражнения, которые способствуют развитию плавной речи, правильному дыханию при произношении звуков, слов.

Логопед в своей работе может применять технические средства, например, аппарат «Монолог». Пользователь сидит в наушниках, в которых происходят щелчки с определенным тактом, и говорит в микрофон, а потом слышит свою речь с задержкой. Аппарат помогает отвлечься от речевого акта из-за заглушения собственного голоса наушниками и отработать навыки темпо-ритмической организации речи.

— Какие еще методики используются при лечении?

— Есть ряд медицинских методов. Чрескожная электронейростимуляция. Это метод физиотерапевтической нейрореабилитации, основанный на применении электрического тока. Процедура способствует полноценной активации корково-подкорковых структур мозга, имеющих значение для формирования и развития речи.

Также применяется транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС), которая позволяет стимулировать нервные клетки в пострадавших участках мозга. В результате они включаются в процесс обеспечения речи. Но эти процедуры являются скорее вспомогательными.

— И это помогает полностью избавиться от заикания?

— Если заикание вызвано невротическими причинами и мы устраним психологическую травму, то можно избавиться от симптомов полностью.

Но если это тяжелая органическая форма заикания, то можно лишь уменьшить его проявления. Полностью устранить проблему не удастся. Например, у меня был ученик дошкольного возраста, который готовился к школе. У него было заикание из-за черепно-мозговой травмы после автоаварии в пять лет. Мы занимались техниками плавной речи, дыхательными упражнениями.

В конце концов он научился регулировать свою речь. Однако постоянно контролировать себя во время разговора сложно, это и создает нагрузку на нервную систему. Поэтому дома, среди близких, он иногда заикается. Но в школе этого никто не замечал.

Такой вариант тоже возможен: мы не утверждаем, что избавили человека от заикания, но предоставили ему инструмент, который он использует в важных для себя ситуациях. Однако иногда человек может перенервничать и потерять этот контроль, что может привести к рецидиву заикания. В таких случаях заикание может проявиться даже с большей силой, чем раньше.

— И какова вероятность того, что заикание облегчится?

— Сложно ответить, потому что такой статистики не ведется. Многое зависит от специалистов, ребенка, его семьи, степени заикания. Слишком много параметров, от которых зависит успешность терапии. Если родители вовремя заметили патологию, то вероятность успеха выше, конечно.

— Как родитель может определить, что ребенок склонен к заиканию?

— У детей в возрасте 2–3 лет часто возникают физиологические запинки — это связано с бурным развитием речи. В этом возрасте мозг ребенка уже готов к построению сложных фраз, но его артикуляционный аппарат еще не готов к такому темпу говорения. Из-за этого мысль опережает речь, что приводит к запинкам. Это физиологически нормальный процесс, но он требует внимания.

Если родители вовремя заметят проблему и обратятся к неврологу, то можно предотвратить развитие заикания. Как правило, бывает достаточно легкого медикаментозного лечения — например, успокаивающих настоев из трав. Если же не обращать внимания на запинки или считать, что они пройдут сами собой, это тоже может привести к заиканию. Поэтому не стесняйтесь обращаться к логопедам: чем раньше выявить проблему, тем легче с ней будет справиться.