проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали признак склонности к заиканию у ребенка

Логопед Артемова: запинки в речи в 2–3 года могут говорить о склонности к заиканию

true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

У детей в возрасте 2–3 лет часто возникают физиологические запинки — это связано с бурным развитием речи. Однако иногда они могут быть признаком склонности ребенка к заиканию, рассказала «Газете.Ru» логопед, декан факультета клинической и специальной психологии, профессор кафедры специального (дефектологического) образования МГППУ Ева Артемова.

«В этом возрасте мозг ребенка уже готов к построению сложных фраз, но его артикуляционный аппарат еще не приспособлен к такому темпу говорения. Из-за этого мысль опережает речь, что приводит к запинкам. Это физиологически нормальный процесс, но он требует внимания», — отметила специалист.

Если родители вовремя заметят проблему и обратятся к неврологу, то можно предотвратить развитие заикания.

«Как правило, бывает достаточно легкого медикаментозного лечения — например, успокаивающих настоев из трав. Если же не обращать внимания на запинки или считать, что они пройдут сами собой, это тоже может привести к заиканию. Поэтому не стесняйтесь обращаться к логопедам: чем раньше выявить проблему, тем легче с ней будет справиться», — заключила логопед.

Из-за чего возникает недуг, можно ли вылечить его полностью и как предотвратить развитие заикания у дошкольника — в интервью Артемовой «Газете.Ru».

Ранее врач объяснила, почему развивается самый опасный рак груди.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами