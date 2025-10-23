Россиянам назвали признак склонности к заиканию у ребенка

У детей в возрасте 2–3 лет часто возникают физиологические запинки — это связано с бурным развитием речи. Однако иногда они могут быть признаком склонности ребенка к заиканию, рассказала «Газете.Ru» логопед, декан факультета клинической и специальной психологии, профессор кафедры специального (дефектологического) образования МГППУ Ева Артемова.

«В этом возрасте мозг ребенка уже готов к построению сложных фраз, но его артикуляционный аппарат еще не приспособлен к такому темпу говорения. Из-за этого мысль опережает речь, что приводит к запинкам. Это физиологически нормальный процесс, но он требует внимания», — отметила специалист.

Если родители вовремя заметят проблему и обратятся к неврологу, то можно предотвратить развитие заикания.

«Как правило, бывает достаточно легкого медикаментозного лечения — например, успокаивающих настоев из трав. Если же не обращать внимания на запинки или считать, что они пройдут сами собой, это тоже может привести к заиканию. Поэтому не стесняйтесь обращаться к логопедам: чем раньше выявить проблему, тем легче с ней будет справиться», — заключила логопед.

Из-за чего возникает недуг, можно ли вылечить его полностью и как предотвратить развитие заикания у дошкольника — в интервью Артемовой «Газете.Ru».

