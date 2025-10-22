Врач объяснила, почему развивается самый опасный рак груди

Самым опасным раком груди считается трижды негативный, обычно он связан с мутациями в генах и риски его развития передаются по наследству. Однако иногда мутации могут возникать без наследственной предрасположенности, рассказала «Газете.Ru» врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор, завотделением противоопухолевой лекарственной терапии №1 НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Елена Артамонова.

«Нередко этот подтип рака связан с герминальными мутациями (это врожденные изменения ДНК, которые возникают в половых клетках и передаются детям от родителей). Особую роль играют мутации в генах BRCA 1 и 2, особенно в BRCA1. У здоровых женщин с этими мутациями частота рака молочной железы значительно выше, и наступает он в среднем на 20 лет раньше, то есть не в 60 лет, как мы говорили, а в 40», — объяснила врач

В год выявляют около 80 тыс. новых случаев рака молочной железы, средний возраст заболевших — 64–66 лет. Трижды негативный вид рака составляет примерно 15–17% случаев раннего рака груди, то есть он не редкий.

«Но не все мутации передаются по наследству, есть так называемые соматические мутации, которые приобретаются в течение жизни под воздействием внешних факторов. В этом случае дефект проявляется только в отдельных клетках организма и не передается по наследству. В генах BRCA1 и 2 могут произойти соматические мутации. Вообще ген BRCA1 кодирует белок, который регулирует рост клеток, препятствует их неконтролируемому делению и устраняет ошибки при передаче ДНК. При мутациях BRCA1 кодируемый им белок перестает правильно работать, что приводит к накоплению ошибок в клетках и их возможной трансформации в злокачественные. Мутации в этом гене могут привести не только к раку груди, но и к раку поджелудочной железы, простаты и яичников. Поэтому, если в истории семьи среди ваших кровных родственников у кого-то было одно из этих заболеваний, лучше пройти генетический скрининг», — заключила доктор.

У кого чаще всего встречается такая опухоль, какие новые методы лечения применяются в России и почему рак груди считается запущенным уже на третьей стадии — в интервью Артамоновой «Газете.Ru».

