Полицейские сняли на видео НЛО над атомной станцией

В США полиция заметила НЛО над атомной станцией в Миннеаполисе

В американском городе Миннеаполисе сотрудники полиции заметили неопознанный летающий объект (НЛО) над атомной станцией Prairie Island. Кадрами на своей странице в соцсети X поделилась некоммерческая организация Americans for Safe Aerospace.

Полицейские увидели НЛО в бинокль, когда находились в гараже. Он завис на высоте порядка 3 км, постоянно менял цвета и скорость полете, а в какой-то момент якобы чуть не столкнулся с самолетом.

По мнению сотрудника компании Enigma Labs, которая занимается сбором данных о НЛО, Алехандро Рохаса, вероятнее всего представители полиции видели Международную космическую станцию (МКС) NASA, которая как раз пролетала над Миннеаполисом в последние дни.

Накануне госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что появление неопознанных летающих объектов вблизи засекреченных ядерных объектов лишает его сна. По его словам, о существовании этих загадочных аппаратов докладывалось первым лицам государства, а потенциальные источники информации предупреждали, что раскрытие секретов об этих НЛО может представлять угрозу для их жизни.

