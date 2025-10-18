На Земле снова началась магнитная буря

В ИКИ РАН заявили о начале третьей магнитной бури за октябрь

На Земле зафиксировали третью магнитную бурю за октябрь. Об этом заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, передает РИА Новости.

Эксперты рассказали, что воздействие оценивается как умеренное, поэтому сильных геомагнитных колебаний не ожидается, однако слабая буря фактически была неизбежной. По оценкам ученых, геомагнитная обстановка вернется к норме к середине дня 20 октября. После этого, как ожидается, наступит около недели спокойствия.

С начала месяца магнитные бури фиксировались уже дважды — с 1 по 3 октября и 12 октября.

Ночью и утром 18 октября на Солнце зафиксировали четыре вспышки предпоследнего класса мощности М. По информации ученых, последняя вспышка (M1.32) длилась с 9:50 до 10:04 мск, первая (M1.0) — с 3:23 до 3:39 мск.

4 октября руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев сообщил о завершении одной из самых продолжительных магнитных бурь текущего солнечного цикла.

