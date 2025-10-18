На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В небе над Карачаево-Черкесией «загорелись» две яркие кометы

В небе над Карачаево-Черкесией астрономы наблюдали кометы SWAN и Lemmon
Иван Высочинский/ТАСС

В небе над Карачаево-Черкесией астрономы наблюдали кометы C/2025 R2 (SWAN) и C/2025 A6 (Lemmon), которые в октябре 2025 года были видны на территории России. Об этом сообщает ТАСС в Telegram-канале.

Как сообщается, комета SWAN достигла максимальной яркости и была видна в октябре. Комета Lemmon также стала хорошо видна благодаря удачному расположению орбиты, и в некоторых регионах РФ ее можно было наблюдать невооруженным глазом.

Как отмечается, комета Lemmon на минимальном расстоянии от Земли пройдет во вторник, 21 октября. Небесное тело приблизится к нашей планете на расстояние около 89 миллионов км. За кометой можно будет наблюдать как минимум до конца октября — первых чисел ноября. По информации ученых, это событие может быть актуальным для астрофотографов, поскольку на высокоточных инструментах представляет собой исключительно красивое зрелище.

До этого эксперт Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, как увидеть «тихие» звездопады октября. В течение месяца можно будет увидеть Дельта-Ауригиды, Южные Тауриды, Эпсилон-Геминиды и Лео-Минориды — редкие «тихие салюты» космоса, часть которых до сих пор остается загадкой для ученых.

Ранее астроном раскрыл главную угрозу человечеству.

