Ученые сообщили о приближении кометы к Земле в октябре

РАН: комета C/2025 A6 Lemmon скоро пройдет на минимальном расстоянии от Земли
Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Комета «C/2025 A6 Lemmon» во вторник, 21 октября пройдет на минимальном расстоянии от Земли. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Комета C/2025 A6 Lemmon через 3 суток, 21 октября, пройдет на минимальном расстоянии от Земли, составляющем около 89 миллионов км... Наиболее вероятно, что комета проходит сейчас через пик светимости», — сказано в сообщении.

По информации ученых, это событие может быть актуальным для астрофотографов, поскольку на высокоточных инструментах представляет собой исключительно красивое зрелище.

В Лаборатории добавили, что за кометой можно будет наблюдать как минимум до конца октября — первых чисел ноября.

До этого старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев заявлял в разговоре с ТАСС, что комета C/2025 A6 Lemmon этой осенью будет доступна для наблюдений во всех странах Северного полушария Земли в высоких и умеренных широтах. В настоящий момент яркость кометы слишком низка для наблюдений.

Ранее на Солнце за сутки произошло 15 вспышек.

