Ученый рассказал, как увидеть «тихие» звездопады октября

Осеннее небо в октябре подарит любителям звездных наблюдений сразу несколько малых метеорных потоков. В течение месяца можно будет увидеть Дельта-Ауригиды, Южные Тауриды, Эпсилон-Геминиды и Лео-Минориды — редкие «тихие салюты» космоса, часть которых до сих пор остается загадкой для ученых. Когда и как лучше наблюдать эти явления, рассказал эксперт Пермского Политеха Евгений Бурмистров. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Дельта-Ауригиды начнут свою активность с 10 по 18 октября, пик ожидается 11 числа. Радиант потока находится в созвездии Возничего. Несмотря на невысокую интенсивность — около двух метеоров в час — это одно из самых загадочных явлений осени. Ученые до сих пор не установили его «родителя» — комету или астероид, а значит, даже любительские наблюдения могут помочь разгадать его природу.

Южные Тауриды, активные с конца сентября до ноября, достигнут максимума 12–13 октября. Поток известен яркими болидами — крупными фрагментами комет, которые при сгорании светят ярче Луны. Их «родительницей» является комета 2P/Энке, совершающая оборот вокруг Солнца всего за 3,3 года — рекордно короткий срок среди подобных объектов.

«Южные Тауриды особенно интересны астрофотографам. Из-за невысокой скорости входа в атмосферу (около 27 км/с) болиды движутся медленно, и их можно хорошо зафиксировать на снимках. Лучшее время для наблюдений — с 21:00 до 02:00, особенно в ночь с 12 на 13 октября, когда влияние лунного света будет минимальным», — пояснил эксперт.

Эпсилон-Геминиды можно будет увидеть с 14 по 27 октября, а пик придется на ночь с 17 на 18 октября — за два дня до новолуния, когда небо будет максимально темным. Поток связан с долгопериодической кометой C/1964 N1 (Икэя), чья орбита занимает столетия. Частицы этой кометы входят в атмосферу Земли со скоростью около 70 км/с, создавая быстрые, но яркие вспышки.

Наконец, Лео-Минориды, действующие с 13 октября по 3 ноября, достигнут максимума 24 октября. Несмотря на невысокую активность — около двух метеоров в час, — они нередко преподносят сюрпризы: в отдельные годы поток усиливается в несколько раз. Радиант находится в созвездии Малого Льва, а «родительницей» считается комета C/1739 K1, открытая почти три века назад.

«Для любителей астрономии октябрь станет месяцем спокойных, но изящных космических спектаклей. Даже один увиденный метеор — это шанс поймать частицу древней кометы, пролетающей через нашу атмосферу со скоростью десятков километров в секунду», — подытожил Евгений Бурмистров.

Лучшее время для наблюдений всех октябрьских потоков — темные часы после полуночи, вдали от городских огней. Чтобы запечатлеть «падающие звезды», специалисты советуют использовать штатив и широкоугольный объектив с длительной выдержкой.

