Планету накрыла третья за октябрь магнитная буря

В России зафиксировали третью магнитную бурю за октябрь. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Специалисты напомнили, что ранее отмечались быстрые изменения параметров солнечного ветра, включая рост его скорости. По их словам, это указывало на влияние корональной дыры на солнечном диске, которая начала воздействовать на магнитосферу Земли. Воздействие оценивается как умеренное, поэтому сильных геомагнитных колебаний не ожидается, однако слабая буря фактически была неизбежной.

В лаборатории отметили, что прогноз оправдался и очередное возмущение магнитного поля уже началось.

По оценкам ученых, геомагнитная обстановка вернется к норме к середине дня 20 октября. После этого, как ожидается, наступит около недели спокойствия.

С начала месяца магнитные бури фиксировались уже дважды — с 1 по 3 октября и 12 октября.

Ночью и утром 18 октября на Солнце зафиксировали четыре вспышки предпоследнего класса мощности М. По информации ученых, последняя вспышка (M1.32) длилась с 9:50 до 10:04 мск, первая (M1.0) — с 3:23 до 3:39 мск.

Ранее ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца.