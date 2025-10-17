На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Солнце произошли две сильные вспышки

Две сильные вспышки произошли ночью на Солнце
Telegram-канал «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)»

Две сильные вспышки класса М произошли на Солнце в ночь на 17 октября. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

Резкое усиление активности Солнца началось 12 октября. Всего с начала этой недели произошло 87 вспышек, в том числе 16 сильных событий уровня M. Интегральный индекс вспышечной активности в пике достигал уровня 8.1, что стало наибольшим значением с середины июня.

В данный момент максимум всплеска пройден. Активность Солнца останется на повышенном уровне еще 2-3 дня.

При этом в Лаборатории подчеркнули, что крупные группы пятен утром в пятницу окончательно ушли из центральных областей Солнца и находятся в данный момент на краю видимого диска, откуда их дальнейшее воздействие на магнитосферу Земли невозможно.

В ночь на 14 октября один из крупнейших солнечных протуберанцев этого года отделился от поверхности звезды.

Ранее в РАН предупредили об исчезновении полярных сияний в России.

