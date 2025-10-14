За сутки на Солнце произошло 15 вспышек

ИКИ РАН: ученые за сутки зафиксировали 15 вспышек на Солнце

Ученые зафиксировали 15 вспышек, которые произошли на Солнце за минувшие сутки. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«С полуночи по московскому времени на Солнце произошло 15 вспышек, три из которых сильные, уровня M», — отмечается в сообщении.

Исследователи опубликовали ролик, на котором видно, как восемь вспышек происходят в активной области №4246.

Согласно данным лаборатории, наиболее мощные события были зафиксированы в 8:26, 12:19 и 16:12 по мск.

Ученые пояснили, что солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения от A до X, при этом каждый следующий класс превышает предыдущий в 10 раз. Такие вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури.

12 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что Земля попала под воздействие потока высокотемпературного солнечного ветра, в результате чего усилились возмущения магнитосферы.

Ранее в РАН предупредили об исчезновении полярных сияний в России.