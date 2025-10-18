В компании, ответственной за тоннель через Берингов пролив, описали этапы его строительства

Строительство тоннеля «Путин--Трамп», как окрестил его глава РФПИ Кирилл Дмитриев, требует удлинения российской железной дороги почти на 4 тыс. км, рассказал «Газете.Ru» глава российского отделения международной корпорации Interhemispheric Bering Strait Tunnel & Railroad Group (IBSTRG), — компании, которая с 1993 года ведет научные изыскания по проекту строительства тоннеля через Берингов пролив, — Виктор Разбегин.

«Создание подводных тоннелей такой длины — давно освоенная человечеством задача. Природные условия в целом благоприятны: глубины там относительно небольшие — 30–40 метров, максимум 60, грунты удобны для проходки, трасса проходит в прогибе плиты, а не в разломе между континентами, что подразумевает хорошую сейсмостойкость. Конечно, землетрясения в этом районе бывают, но на Земле уже существуют подводные объекты, которые успешно эксплуатируются в зонах с наибольшей сейсмичностью, — например, это «Сэйкан» — японский двухпутный железнодорожный тоннель с совмещенной колеей, он расположен в зоне с сейсмичностью 9,5, а здесь «всего» 7,5», — рассказал Разбегин.

Длина тоннеля вместе с выходами — получается около 100 километров. Посередине два острова — Ратманова (Big Deomede) и Крузенштерна (Little Deomede), между которыми всего 4 километра. Это позволяет вести проходку с четырех концов, что значительно ускоряет строительство, и использовать острова для вентиляции шахт и сервисных целей, что удобно.

Кроме того, с двух сторон к тоннелю должна быть подведена железная дорога, если, конечно, не будет решено сделать проект полностью по технологии Маска Hyperloop (вакуумные поезда). Если строить все на обычных поездах, то в России придется продлить ветку, которая заканчивается сейчас на Якутске, до села мыса Уэлен на Чукотке. Это примерно 3700 км железных дорог. С американской стороны нужно будет продолжить еще 2000 км примерно.

«На Аляске есть маленький кусок дороги, но он не соединен с сетью евероамериканских дорог. Ближайшая точка присоединения – это Форт Нельсон, — канадский населенный пункт, который расположен в Британской Колумбии. Получается нужно построить примерно шесть тысяч километров железной дороги. Это не такой уж и большой объем: в Китае строится более десяти тысяч километров за два-три года. С другой стороны, нет необходимости ускорять процесс, так как основное время уйдет на строительство тоннеля», — считает Разбегин.

