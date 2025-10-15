На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Аргентине нашли останки одного из древнейших динозавров

Палеонтологи нашли в Аргентине скелет динозавра возрастом около 230 млн лет
Jorge Blanco

Палеонтологи нашли на северо-западе Аргентины останки одного из самых древних динозавров на Земле — его возраст оценивается в 230–225 миллионов лет. Об этом сообщил Национальный совет по научным и техническим исследованиям страны, пишет РИА Новости.

Исследователи обнаружили почти полный скелет небольшого длинношеего динозавра в предгорьях Анд на высоте более трех тысяч метров над уровнем моря. Новый вид получил название Huayracursor jaguensis. Он относится к позднему триасу — эпохе, когда на Земле появились первые динозавры и предки млекопитающих.

Скелет хорошо сохранился: ученые нашли часть черепа, позвоночник до хвоста, а также почти целые передние и задние конечности. По оценкам специалистов, длина взрослой особи достигала около двух метров, а вес — примерно 18 кг, при этом динозавр был травоядным.

«Мы оцениваем возраст Huayracursor в 230–225 млн лет, что делает его одним из древнейших динозавров в мире», — сказал палеонтолог Агустин Мартинелли.

В августе палеонтологи описали новый вид морской рептилии, обитавшей в океанах почти 183 миллиона лет назад. Ископаемое существо, получившее название Plesionectes longicollum, принадлежит к группе плезиозавров — длинношеих морских хищников, населявших планету во времена динозавров.

Скелет был найден еще в 1978 году в сланцевых отложениях Позитонии в районе Хольцмаден (Юго-Западная Германия). Однако только сейчас ученые провели полноценное анатомическое исследование находки и пришли к выводу, что перед ними — ранее неизвестный вид.

Ранее в Китае открыли новый вид травоядных динозавров.

