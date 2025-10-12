Ученые сообщили о необычно крупном образовании на северо-востоке Солнца

Ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о появлении на Солнце необычно крупного протуберанца (плазменного образования, наблюдаемого в виде выступа на краю диска Солнца или темных «пятен» на самом диске).

«На северо-востоке Солнца между тем сформировался какой-то совершенно неадекватного размера протуберанец», — заявили ученые.

По их данным, Солнце пытается выбросить его в космос по частям, однако эти попытки пока не увенчались успехом.

Исследователи отметили, что с высокой вероятностью — около 90% — протуберанец будет выброшен целиком в ближайшие сутки. Ученые также уточнили, что при выбросе массы частицы могут задеть Меркурий, а если протуберанец останется на Солнце еще 3–4 дня, потенциальная угроза может распространиться и на Землю.

До этого ученые из Института астрофизики Макса Планка с помощью международной сети радиотелескопов впервые зафиксировали след «темного объекта» — массивного скопления материи, не излучающего свет, расположенного примерно в 10 млрд световых лет от Земли.

Ранее ученые зафиксировали слабые возмущения магнитного поля Земли.