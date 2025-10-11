На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые зафиксировали слабые возмущения магнитного поля Земли

ИКИ РАН: геомагнитное поле Земли слегка возмутилось из-за активности Солнца
true
true
true
close
Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

В субботу, 11 октября, на Земле наблюдаются незначительные возмущения геомагнитного поля. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН).

По словам специалистов, это первые признаки воздействия корональной дыры на Солнце, влияние которой в полной мере проявится 12 октября.

Ученые отметили, что сейчас фиксируется легкое «штормление», но магнитных бурь пока нет. Основной поток солнечного ветра от корональной дыры, по их оценке, достигнет Земли не раньше понедельника. Однако уже сейчас на планету воздействует плотный фронт солнечного ветра, движущийся на границе дыры.

В лаборатории пояснили, что солнечный ветер распространяется быстрее скорости звука и «сгребает» перед собой плотный слой газа, который прибывает за 1–2 дня до основного потока плазмы.

По прогнозу специалистов, нынешние возмущения должны прекратиться в течение ближайших часов, а общее усиление активности ожидается после роста скорости солнечного ветра. Учёные добавили, что серьёзных магнитных бурь в ближайшие дни не ожидается.

Ранее ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами