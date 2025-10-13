Нобелевский комитет отметил экономистов, объяснивших «творческое разрушение»

Нобелевский комитет по экономике Королевской академии наук объявил лауреатов премии памяти Альфреда Нобеля за 2025 год. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Награду получат американский экономист Джоэль Мокир, француз Филипп Агьон и канадец Питер Ховитт. Как сообщили в комитете, исследователей отметили за вклад в объяснение механизмов инновационного экономического роста. Половину премии присудили Джоэлю Мокиру — за изучение факторов, обеспечивающих устойчивое развитие через технологический прогресс.

Вторую половину разделят Филипп Агьон и Питер Ховитт. Их работы посвящены теории устойчивого роста, основанной на концепции «творческого разрушения» — процесса, при котором старые технологии и бизнес-модели уступают место новым инновациям.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо. При этом в Норвегии опасаются негативной ответной реакции со стороны американского президента Дональда Трампа, который с самого возвращения в Белый дом неоднократно говорил о своем желании завладеть наградой. Как присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке повлияет на американского лидера и стоит ли ждать его ответных действий — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Нобелевском комитете высказались о возможной утечке данных о лауреате премии мира.