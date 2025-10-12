На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Нобелевском комитете высказались о возможной утечке данных о лауреате премии мира

Нобелевский комитет связал со шпионажем утечку данных о лауреате премии мира
Bertil Jonsson/Shutterstock/FOTODOM

Возможная утечка данных о лауреате премии мира может быть связана со шпионажем. Об этом заявил секретарь норвежского Нобелевского комитета и директор Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен в интервью изданию VG.

«Мы пока точно не установили, что именно произошло, но наиболее вероятно, что мы были подвергнуты шпионажу. <...> Может быть, в данном случае кому-то удалось украсть информацию», — сказал секретарь комитета.

По словам Харпвикена, Нобелевский комитет «постоянно сталкивается» с подобными ситуациями. По его словам, организация серьезно относится к безопасности.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо. При этом в Норвегии опасаются негативной ответной реакции со стороны американского президента Дональда Трампа, который с самого возвращения в Белый дом неоднократно говорил о своем желании завладеть наградой. Как присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке повлияет на американского лидера и стоит ли ждать его ответных действий — в материале «Газеты.Ru».

Ранее лауреат Нобелевской премии мира заявила, что награду заслужил Трамп.

