В понедельник на Солнце произошла вспышка предпоследнего по мощности класса М. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

По данным института, 13 октября в 08:26 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4246 (координаты N24W16) была зарегистрирована вспышка M1.9, продолжавшаяся 45 минут.

Ученые пояснили, что солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения от A до X, при этом каждый следующий класс превышает предыдущий в 10 раз. Такие вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури.

В начале октября руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев сообщил о завершении одной из самых продолжительных магнитных бурь текущего солнечного цикла.

До этого терапевт и кардиолог Ольга Минина рассказала, что во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать слабость, разбитость, раздражительность, упадок сил. Голова может сильно болеть и кружиться, появляется шум в ушах, аппетит ухудшается, человек чувствует себя сонливым, у него болят мышцы и суставы, нарушается сердечный ритм.

Ранее ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца.