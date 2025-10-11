В Россию впервые доставили реликвии Будды

В Калмыкию из Индии впервые доставили реликвии Будды Шакьямуни. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона, передает РИА Новости.

«Индийская делегация доставила в калмыцкую столицу реликвии исторического основателя буддизма Будды Шакьямуни — так называемые реликвии Капилавасту», — говорится в сообщении.

Региональные власти отметили, что в город с почетным визитом также прибыла делегация из Индии, которую возглавил заместитель главного министра штата Уттар-Прадеш Кешав Прасад Маурья.

В сентябре первый зампред правительства Калмыкии Эрдни Церенов сообщил, что Индия планирует передать статую Будды Шакьямуни для первого в России буддийского парка, который будет развернут в Элисте, в апреле 2026 года.

По его словам, создание буддийского парка в Элисте находится на стадии обсуждения и практической реализации. Уже заложен фундамент проекта и проведены переговоры с рядом иностранных государств. Церенов подчеркнул, что ведутся переговоры с Мьянмой о передаче туристических экспонатов для парка.

Ранее в Элисте завершился третий Международный буддийский форум.