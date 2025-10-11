На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Россию впервые доставили реликвии Будды

В Калмыкию из Индии впервые доставили реликвии Будды Шакьямуни
true
true
true
close
LEE WA DA/Shutterstock/FOTODOM

В Калмыкию из Индии впервые доставили реликвии Будды Шакьямуни. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона, передает РИА Новости.

«Индийская делегация доставила в калмыцкую столицу реликвии исторического основателя буддизма Будды Шакьямуни — так называемые реликвии Капилавасту», — говорится в сообщении.

Региональные власти отметили, что в город с почетным визитом также прибыла делегация из Индии, которую возглавил заместитель главного министра штата Уттар-Прадеш Кешав Прасад Маурья.

В сентябре первый зампред правительства Калмыкии Эрдни Церенов сообщил, что Индия планирует передать статую Будды Шакьямуни для первого в России буддийского парка, который будет развернут в Элисте, в апреле 2026 года.

По его словам, создание буддийского парка в Элисте находится на стадии обсуждения и практической реализации. Уже заложен фундамент проекта и проведены переговоры с рядом иностранных государств. Церенов подчеркнул, что ведутся переговоры с Мьянмой о передаче туристических экспонатов для парка.

Ранее в Элисте завершился третий Международный буддийский форум.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами