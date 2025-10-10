В РАН раскрыли, когда Солнце сожжет Землю

Ученый Богачев заявил, что Солнце сожжет Землю через 5 млрд лет

Через 5 млрд лет Солнце сожжет ближайшие к нему планеты Меркурий, Венеру и Землю. Об этом в интервью РИА Новости заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

«Солнце — это звезда, и все, что имеет начало, имеет и конец», — отметил он.

По словам ученого, согласно теории эволюции звезд, через 5 млрд лет оно станет красным гигантом и сожжет Меркурий, Венеру и Землю. Потом Солнце превратится в белого карлика и станет фактически вечным объектом, заявил он.

Также Богачев подчеркнул, что до этого Солнце будет светить стабильно, а на нашей планете будут сохраняться довольно комфортные условия для существования и человека, и биосферы.

До этого ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» и Института прикладной астрономии РАН выявили уникальную особенность Солнца: ось, вдоль которой звезда имеет небольшое сплющивание, не совпадает с осью ее вращения.

Ранее ученые выяснили, как нагрев Солнца негативно сказывается на Земле.