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В самой сухой пустыне Земли впервые за десятилетия выпал снег

AFP: самая сухая в мире пустыня Атакама покрылась снегом
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ALMA Observatory

Жители самой сухой пустыни Земли — Атакамы в северной части Чили — утром в четверг были потрясены невероятным зрелищем: пустынные пейзажи оказались покрыты снегом. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Атакама, известная самыми темными ночными небесами на Земле, уже десятилетиями служит идеальным местом для крупнейших астрономических обсерваторий. Телескоп ALMA, созданный совместно Европейской Южной обсерваторией, Национальной радиоастрономической обсерваторией США и Национальной астрономической обсерваторией Японии, считается одним из самых мощных в мире.

«Невероятно! Атакама, самая засушливая пустыня мира, покрыта снегом», — написала на платформе X обсерватория ALMA, расположенная на высоте 2900 метров, опубликовав видео с белоснежными просторами. В ALMA отметили, что снег обычно выпадает на расположенном выше пяти тысяч метров плато Чахнанатор, где установлены гигантские телескопы, однако на основной территории обсерватории подобное не случалось уже десятилетиями.

Климатолог Университета Сантьяго Рауль Кордеро заявил, что пока рано напрямую связывать снегопад с изменением климата, но климатические модели показывают, что «осадки в пустыне Атакама, вероятно, будут происходить чаще».

Снежный покров на фоне сурового пустынного ландшафта стал настоящим подарком для учнных и жителей региона, напомнив о растущей непредсказуемости погодных явлений.

Ранее ученые обнаружили «биение сердца» Земли под Африкой.

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