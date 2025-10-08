Ученый сравнил открытие нобелиатов по химии со строительными лесами

Нобелевская премия-2025 по химии присуждена японцу Сусуму Китагаве, австралийцу Ричарду Робсону и американцу Омару Яги за создание металл-органических каркасных структур (MOF). Как объяснил «Газете.Ru» старший научный сотрудник Центра испытаний функциональных материалов МФТИ, доцент кафедры физической химии МФТИ Иван Шуклов, эти структуры можно сравнить со строительными лесами.

«Представьте, как строители возводят леса. Часть лесов состоит из неорганических материалов, а часть — из органических молекул. Вместе они образуют уникальную структуру, которой нет в природе. В этом и заключается ее прелесть — отсутствие природного аналога. Изменяя длину органических и неорганических элементов, можно регулировать размер внутренней полости, чего в природе сделать нельзя. Эта полость позволяет веществам либо химически преобразовываться, либо оставаться внутри», – рассказал Шуклов.

По его словам, эти структуры могут заменить цеолиты, которые играют важную роль в нефтехимии.

«Они используются в процессе гидратации, который является ключевым этапом в производстве различных видов бензина и других нефтепродуктов. Все эти продукты основаны на нефти, и они не могут обойтись без взаимодействия с цеолитами. Они также выступают в качестве катализаторов. Молекулы нефти взаимодействуют с ними, что приводит к образованию полезных продуктов, таких как бензин. Это лишь один из примеров того, как развиваются технологии в области химии. Целью таких разработок является создание более гибких и управляемых процессов, которые позволят получать разнообразные продукты из одного и того же сырья», – заметил Шуклов.

Ранее стало известно, что нобелевскую премию по физике в 2025 году вручили за исследования в области квантовой механики американским ученым Джону Кларку, Мишелю Х. Деворе и Джону М. Мартинису за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи. Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали американцы Мэри Брунков, Фред Рамсделл и японец Шимон Сакагучи, которые поняли, что не дает иммунитету атаковать клетки собственного организма.