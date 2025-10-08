На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые развеяли популярные мифы о микроволновке

ПНИПУ: микроволны не делают пищу радиоактивной
true
true
true
close
Jan Haas/Global Look Press

8 октября 2025 года исполняется 80 лет со дня рождения одного из самых популярных бытовых приборов XX века — микроволновой печи. За восемь десятилетий она прошла путь от громоздкой экспериментальной установки до умного кухонного устройства, которое не только разогревает, но и готовит блюда по сложным программам. К юбилею специалисты Пермского Политеха рассказали, какие мифы окружают это изобретение. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Несмотря на то что микроволновая печь давно стала привычным атрибутом кухни, вокруг нее по-прежнему существует множество мифов. Один из самых живучих — будто бы микроволны делают пищу радиоактивной. Как объяснил заведующий кафедрой «Общая физика» ПНИПУ доктор физико-математических наук Анатолий Перминов, это невозможно. Микроволны — это те же электромагнитные колебания, что и радиосигналы. Они не ионизируют вещество и не способны изменить структуру атомов. После выключения печи нагрев прекращается мгновенно, и продукт остаётся лишь горячим, а не «облученным».

Еще одно заблуждение связано с витаминами. Они действительно частично разрушаются при нагревании, но причина не в микроволнах, а в самой температуре. По словам профессора Виктора Криштопа, при правильном использовании микроволновая печь даже помогает сохранить больше питательных веществ, чем варка: воздействие происходит быстро и без большого количества воды, поэтому витамины не переходят в бульон.

Не подтверждается и миф о токсичности детского питания. Приготовленные блюда для малышей не изменяют химический состав под действием микроволн, но стоит учитывать, что нагрев может быть неравномерным. После разогрева пищу необходимо перемешивать и дать ей немного остыть, чтобы избежать ожога.

Распространено мнение, что воду для чая нельзя греть в микроволновке. На самом деле можно, однако важно избегать перегрева. В гладкой посуде без микродефектов вода способна достичь температуры кипения, не показывая признаков бурления, и внезапно «вскипеть» при движении. Чтобы этого не произошло, физики советуют помещать в чашку деревянную палочку или чайный пакетик — это создает центры парообразования и делает процесс безопасным.

«Микроволновая печь — это не просто бытовой прибор, а пример того, как случайное наблюдение стало революцией в повседневной жизни. Она остается символом технологического прогресса и наглядно показывает, как физика способна изменить быт», — подытожил профессор Виктор Криштоп.

Ранее россиянам рассказали, как гаджеты влияют на психику и социализацию детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами