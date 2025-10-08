Ученые развеяли популярные мифы о микроволновке

8 октября 2025 года исполняется 80 лет со дня рождения одного из самых популярных бытовых приборов XX века — микроволновой печи. За восемь десятилетий она прошла путь от громоздкой экспериментальной установки до умного кухонного устройства, которое не только разогревает, но и готовит блюда по сложным программам. К юбилею специалисты Пермского Политеха рассказали, какие мифы окружают это изобретение. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Несмотря на то что микроволновая печь давно стала привычным атрибутом кухни, вокруг нее по-прежнему существует множество мифов. Один из самых живучих — будто бы микроволны делают пищу радиоактивной. Как объяснил заведующий кафедрой «Общая физика» ПНИПУ доктор физико-математических наук Анатолий Перминов, это невозможно. Микроволны — это те же электромагнитные колебания, что и радиосигналы. Они не ионизируют вещество и не способны изменить структуру атомов. После выключения печи нагрев прекращается мгновенно, и продукт остаётся лишь горячим, а не «облученным».

Еще одно заблуждение связано с витаминами. Они действительно частично разрушаются при нагревании, но причина не в микроволнах, а в самой температуре. По словам профессора Виктора Криштопа, при правильном использовании микроволновая печь даже помогает сохранить больше питательных веществ, чем варка: воздействие происходит быстро и без большого количества воды, поэтому витамины не переходят в бульон.

Не подтверждается и миф о токсичности детского питания. Приготовленные блюда для малышей не изменяют химический состав под действием микроволн, но стоит учитывать, что нагрев может быть неравномерным. После разогрева пищу необходимо перемешивать и дать ей немного остыть, чтобы избежать ожога.

Распространено мнение, что воду для чая нельзя греть в микроволновке. На самом деле можно, однако важно избегать перегрева. В гладкой посуде без микродефектов вода способна достичь температуры кипения, не показывая признаков бурления, и внезапно «вскипеть» при движении. Чтобы этого не произошло, физики советуют помещать в чашку деревянную палочку или чайный пакетик — это создает центры парообразования и делает процесс безопасным.

«Микроволновая печь — это не просто бытовой прибор, а пример того, как случайное наблюдение стало революцией в повседневной жизни. Она остается символом технологического прогресса и наглядно показывает, как физика способна изменить быт», — подытожил профессор Виктор Криштоп.

