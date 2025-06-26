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Названа опасность отказа от продуктов с глютеном

Врач Белоусов: отказ от глютена повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний
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Shutterstock

Сегодня набирает популярность отказ от глютена, однако такая практика может привести к дефициту различных витаминов и повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

Глютен — природный клейковинный комплекс, содержащийся в зерновых культурах. Именно он придает хлебу воздушность, а пасте — упругость.

«На протяжении тысячелетий человечество спокойно употребляло глютеносодержащие продукты без каких-либо последствий. Однако в XXI веке ситуация кардинально изменилась: теперь этот белок обвиняют во всех грехах: от проблем с пищеварением до хронической усталости. Реальность такова, что истинная непереносимость глютена (целиакия) встречается лишь у 1% населения. Это аутоиммунное заболевание, при котором употребление даже следовых количеств глютена вызывает тяжелое поражение кишечника. Еще около 6–10% людей могут испытывать нецелиакийную чувствительность к глютену — состояние, при котором белок вызывает дискомфорт без повреждения кишечника», — рассказал доктор.

По словам врача, переход на безглютеновую диету без медицинских показаний может нанести больше вреда, чем пользы.

«Исключая злаки, человек лишает себя важных источников витаминов группы B, железа, клетчатки и минеральных веществ. Более того, многие безглютеновые аналоги содержат повышенное количество сахара, жиров и искусственных добавок для улучшения вкусовых качеств. Исследования показывают, что у людей, необоснованно исключивших глютен, чаще развивается дефицит питательных веществ и даже увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил доктор.

Прежде чем отказаться от продуктов с содержанием глютена, стоит стоит задать себе простые вопросы: действительно ли у меня есть проблемы с переносимостью глютена, проходил ли я медицинское обследование и готов ли я к возможным последствиям исключения целой группы продуктов, говорит врач.

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