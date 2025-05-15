Врач объяснила, что будет, если игнорировать непереносимость глютена

Целиакия — это опасное генетическое заболевание, при котором иммунитет атакует собственный кишечник в ответ на употребление продуктов с глютеном (группа растительных белков, содержащихся в злаковых). Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

Она предупредила, что лечение целиакии предполагает пожизненный отказ от глютена, поскольку даже крошечная его частица может запустить необратимый процесс.

«Игнорирование болезни чревато серьезными осложнениями: от остеопороза и бесплодия до лимфомы кишечника. Хорошая новость в том, что строгое соблюдение диеты позволяет полностью восстановить кишечник и избежать этих угроз», — отметила специалист.

Она напомнила, что современные рестораны и магазины все чаще учитывают потребности страдающих непереносимостью глютена, а наука продолжает искать способы сделать лечение более комфортным.

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина до этого объяснила, почему безглютеновые диеты популярны даже среди тех, кто не страдает целиакией. По ее словам, глютен присутствует не только в хлебе и выпечке, но и, например, в колбасах, полуфабрикатах и соусах. При этом избыточное употребление обработанных продуктов негативно влияет на пищеварение.

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