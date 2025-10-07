Ученые предупредили о магнитных бурях 7 октября из-за солнечной плазмы

Выброс солнечной плазмы, произошедший 3 октября, может достичь Земли 7 октября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Институте солнечно-земной физики СО РАН.

Ученые предупредили, что на планете возможны слабые магнитные бури. Событие связано с вспышкой класса М1.5, которая произошла утром 3 октября и сопровождалась выбросом облака плазмы в направлении Земли. При этом специалисты отметили, что выброс не несёт угрозы сильного воздействия на планету.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения в пять классов — A, B, C, M и X. Минимальный уровень A0.0 соответствует излучению в 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли, а каждая последующая буква отражает десятикратное увеличение мощности. Такие вспышки могут сопровождаться выбросами плазмы, способными провоцировать магнитные бури на Земле.

4 октября руководитель лаборатории Сергей Богачев заявил, что одна из самых продолжительных магнитных бурь текущего солнечного цикла завершилась.

По его словам, она длилась примерно четверо суток. Ученый отметил, что основной планетарный индекс Kp, по которому определяется начало и окончание бурь, опустился в зеленую зону.

Ранее ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца.