В ГД рассмотрели проект о праве студенческих семей на общежитие

ГД приняла в I чтении проект о предоставлении общежития для семейных студентов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому вузы будут должны выделять отдельные изолированные жилые помещения в общежитиях для семейных студентов. Прямая трансляция пленарного заседания доступна на сайте «Дума ТВ».

Инициатива предусматривает установление правил предоставления мест в общежитиях для студентов, которые находятся в браке или у которых есть дети. Закон предусматривает, что контроль за исполнением требований будут совместно исполнять Минобрнауки РФ и Минпросвещения.

Согласно законопроекту, высшие учебные заведения должны предоставлять студентам возможность семейного размещения и публиковать количество таких мест в свободном доступе.

До этого криминалист Дмитрий Кирюхин заявил, что студентам стоит помнить, что аренда жилья с незнакомыми людьми сопровождается рисками. По его словам, даже при раздельных комнатах возможны кражи, конфликты и другие неприятности.

Эксперт призвал уделять повышенное внимание сохранности своего имущества. По его наблюдениям, кражи совершают не только посторонние люди, но и соседи.

