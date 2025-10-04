На вулкане Кроноцкий произошел выброс пепла

Вулкан Кроноцкий на Камчатке произошел выброс пепла на высоту 9,2 километра над уровнем моря. Об этом сообщили в Telegram-канале Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«В 11.50 по камчатскому времени (2:50 мск — «Газета.Ru») эксплозии подняли пепел вулкана Кроноцкий на 9,2 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 85 километров на юго-юго-восток от вулкана», — говорится в сообщении.

В KVERT добавили, что для авиации был установлен красный цветовой код опасности. Это означает, что местные и международные авиаперевозки могут столкнуться с угрозой.

В августе вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту восемь километров. Шлейф протянулся на 521 километр на восток-северо-восток от вулкана. После произошедшего для авиации установили оранжевый код опасности.

Ранее в Японии действующий вулкан выбросил мощный столб пепла.