В Японии действующий вулкан выбросил мощный столб пепла

В Японии вулкан Симмоэ выбросил столб пепла и дыма на высоту 5,5 км
Richard Atrero de Guzman/AFLO/Global Look Press

На юго-западном японском острове Кюсю вулкан Симмоэ выбросил столб раскаленного пепла и дыма на высоту свыше 5,5 км. Об этом сообщает региональное метеорологическое управление префектуры Кагосима.

Согласно пресс-релизу, это первый раз с начала июля, когда вулкан выбросил столб пепла такой высоты. В районе Симмоэ по-прежнему действует третий (из пяти) уровень опасности, при котором к горе с кратером запрещено приближаться.

5 июля действующий вулкан Симмоэ на границе префектур Миядзаки и Кагосима выбросил мощный столб пепла высотой более 5 км. Это случилось в первый раз с 2018 года. Пеплом оказалась покрыта территория в радиусе 50 км. До этого Симмоэ проявлял умеренную активность с выбросами пепла и дыма до 500 м. Из-за активности вулканов в зоне риска оказались три японских префектуры: Миядзаки, Кагосима и Кумамото.

Ранее проснувшийся в Индонезии вулкан встревожил Японию.

